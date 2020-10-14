هنيدي ناعيا محمود ياسين: البقاء لله.. ربنا يرحمك يارب

نعى الفنان محمد هنيدي، الراحل محمود ياسين، الذي توفي قبل قليل عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر هنيدي، صورة للفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على تويتر، معلقا: "‏البقاء لله في فنانا الكبير محمود ياسين.. ربنا يرحمك يا رب".

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، عبر حسابه على الرسمي على فيس بوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجمه فنيا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، والعصيان".

وتزوج محمود ياسين بالفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.