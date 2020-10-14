"مستقبل وطن بأسيوط" ينظم مؤتمرا حاشدا بأبنوب لدعم مرشحيه بالانتخابات

نظم حزب مستقبل وطن بأسيوط، مؤتمرا حاشدا؛ لدعم مرشحي القائمة الوطنية والفردي، في انتخابات مجلس النواب 2020، بحضور النائب ياسر عمر، أمين عام الحزب، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، والدكتور علي مهران، أمين مساعد الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ومجدى سليم، عضو مجلس الشيوخ، ومحمدين نصار، أمين الحزب بأبنوب، وقيادات حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري بالمركز، ولفيف من أهالي المراكز الأربعة التي تشملها الدائرة.

وحث المهندس ياسر عمر، أمين عام الحزب بأسيوط، الحضور على ضرورة المشاركة في الانتخابات، وتقديم الدعم الكامل لمرشحي حزب مستقبل وطن والائتلاف الوطني، والقائمة الوطنية من أجل مصر.

وشدد "عمر"، على ضرورة المشاركة السياسية؛ لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوعية المواطنين للخروج إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أن جميع مرشحي حزب مستقبل وطن في خدمة الوطن والمواطنين، وأن الحزب يساند الدولة.

وقال أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الرئيس السيسي انقذ البلاد من مخططات التقسيم، بعد انحيازه لثورة 30 يونيو، التي أعاد فيها مصر للمصريين، وبناء الوطن، ما كان له مردود قوي في نمو الاقتصاد المصري، وكسر حدة الدولار.

وانتقد المهندس ياسر عمر، ما تقوم به القنوات المأجورة، التي تحاول زعزة استقرار الوطن، مؤكداعلى وعي الشعب من تلك المخططات، محذرا المواطنين من الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية، التي تحاول النيل من مرشحي القائمة الوطنية، ببث الأكاذيب، مؤكدا أن مصير هؤلاء الذين يديرون تلك الصفحات السجن؛ لأننا في دولة قانون.

وأكد الدكتو ناصر عثمان، مرشح حزب مستقبل وطن، على الالتحام مع مشاكل الجماهير، والتعبير عنهم واستكمال المشروعات، خصوصا َالصرف الصحي والمياه، بالإضافة لوضع أولويات للقطاعين الصحي والتعليمي لمراكز أبنوب والفتح والساحل والبداري.

واستعرض المرشح عصام العمدة، أولويات تلك المرحلة لبناء الدائرة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمياه ومشاكل الفلاحين مع البنك الزراعي، وتوفير مستلزمات الزراعة من خلال الجمعيات الزراعية، وإعادة رصف الطرق وبناء المدارس لاستيعاب الطلاب.

وأشارالمرشح محمود نفادي، إلى تضحيات القوات المسلحة من أجل الوطن، مشيدا بانتصارات أكتوبر التي أعادت الكرامة للمصريين والعرب، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يساند الدولة للمرور إلى حياه أفضل، وأنه سوف يولي اهتماما كبيرا بالشباب كونه واحد منهم.

وأكد محمد عبدالمالك، الامين المساعد للحزب بأبنوب، على حسن اختيار الحزب لمرشحيه اللواء عصام العمدة، ابن قرية بني محمديات بالمركز، صاحب التاريخ الخدمي المُشرف، والدكتور ناصر عثمان، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، الذي يعتبر إضافة قوية البرلمان، والشاب السياسي المخضرم محمود نفادي، أمين تنظيم الحزب، والحاج أحمد حسين، رجل الأعمال، ابن قرية الواسطي.

ودعا "عبدالمالك" الجميع؛ لاختيار القائمة الوطنية ورمزها كليوباترا، التي يتصدرها المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.