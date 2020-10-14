تصرف غدا.. التفاصيل الكاملة لمنحة الـ100 جنيه للمسنين

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" بنحو 100 جنيه في شهر أكتوبر، وفيما يلي ترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لصرف المنحة من الوزارة.

1- قيمة المنحة 100 جنيه فقط لا غير.

2- تصرف غدا الخميس.

3- يستفيد منها حوالي 409 آلاف مواطن.

4- مخصصة لمن يزيد عمرهم عن 65 عاما.

5- تصرف لمستفيدي "كرامة" والضمان الاجتماعي فقط.

6- الحاصل على المنحة سيحصل على 550 جنيها بدلا من 450 جنيه.

7- تصرف لمدة شهر واحد فقط، وهو شهر أكتوبر الجاري .

8- التكلفة الإجمالية لصرف المنحة 48 مليون جنيه.

9- جاء قرار صرف المنحة في إطار اليوم العالمي للمسنين.

10- عدد المسنين الذين تمَّ إدراجهم في برنامج "كرامة" منذ يناير 2020 حتى الآن بلغ 146 ألفا و377 مسنًا .

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

وأشارت إلى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وخصوصا فئة الكبار بلا مأوى، موضحة أن الوزارة تنفذ برنامجًا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة هي الأكثر كثافة.

18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى

وأضافت القباج، أنَّ وزارة المالية أتاحت 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى، وتطوير7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة، مشددةعلى أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى.

توصيل المعاشات للمنازل بالتنسيق مع "التأمينات"

وكشفت وزيرة التضامن، أنه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عامًا بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة، مؤكدة أن هذه الآلية جديدة.