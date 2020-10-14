رئيس التحرير

محمود مسلم

موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب:

أحمد أبو الليل
10:54 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الأهلي والوداد

الأهلي والوداد

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق الوداد المغربي، مساء يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020. ويدخل النادي الأهلي اللقاء ولديه حافز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، خاصة بعدما ظفر بلقب الدوري المصري الممتاز قبل عدة جولات من نهايته، بينما يتطلع أصحاب الأرض للخروج بانتصار على ملعبهم قبل مواجهة العودة بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

 

اقرأ المزيد:

تعرف على شروط الحصول على وظيفة في البنك الأهلي

كيف تحصل على سيارة ثمنها مليون جنيه من البنك الأهلي؟

أخبار البنوك.. خطوات الحصول على قرض دون ضامن لمشروعك من البنك الأهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

الخطيب يرافق بعثة الأهلي في المغرب