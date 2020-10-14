موعد مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق الوداد المغربي، مساء يوم السبت المقبل، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2019-2020. ويدخل النادي الأهلي اللقاء ولديه حافز لتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، خاصة بعدما ظفر بلقب الدوري المصري الممتاز قبل عدة جولات من نهايته، بينما يتطلع أصحاب الأرض للخروج بانتصار على ملعبهم قبل مواجهة العودة بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.

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