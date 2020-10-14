عاجل.. المترو يبدأ تفعيل قرار الركوب المجاني لكبار السن

كشف أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، وصول الصيغة النهائية لتطبيق قرار صرف تذاكر وسائل النقل مجانًا لكبار السن، ومنها استقلال قطارات مترو الأنفاق لمن هم فوق الـ70 عامًا وبدأت الشركة قبل قليل في صرف التذاكر لهم.

وقال "عبدالهادي"، لـ"الوطن"، إنَّ قرار تخفيض الـ50% لكبار السن لمن هم فوق الـ60 عامًا لم يصل حتى الآن، مشيرًا إلى أنَّه على كبار السن الذهاب إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات بأصل البطاقة الشخصية وصورة البطاقة الشخصية وتكون سارية وسيتمّ استخراج اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر وبعدد 180 رحلة.

الاشتراك المجاني لمن فوق الـ70 عامًا يجدد كل 3 أشهر

وأضاف أنَّ الاشتراك المجاني لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عامًا سيجدد كل 3 أشهر بشكل دوري، منوهاً إلى أنَّه لن يصرف أي اشتراك مجاني لمن يحمل بطاقة رقم قومي منتهية، وتمّ إبلاغ جميع صرافي التذاكر بصرف تذاكر كبار السن مجانًا لمن هم فوق الـ70 عامًا فقط بموجب الرقم القومي.

وترصد "الوطن" كيفية استفادة كبار السن بهذا التخفيض خلال استقلالهم قطارات مترو الأنفاق كالتالي:

1- مترو الأنفاق خصص شباك حجز بالمحطات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

2- يقدم المستفيد بالدعم بطاقة الرقم القومي الخاصة به إلى صراف التذاكر، الموجود على شباك الحجز؛ لاستقلال قطارات المترو.

3- إذا كان المستفيد فوق سن الـ70 عامًا يحصل على التذكرة مجانا أو يتمّ استخراج اشتراك مجاني له لمدة 3 أشهر ويجدد بشكل دوري؛ لاستقلال قطارات المترو.

4- لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية.

5- يحصل كبار السن على هذا الدعم بموجب بطاقة الرقم القومي.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن أول أمس التصديق على قرار إعفاء كبار السن ممن هم فوق الـ70 عامًا من رسوم وسائل المواصلات، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصديق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.