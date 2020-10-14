ورشة عمل لمتدربي البرنامج الرئاسي في الفيوم

شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، فعاليات ورشة عمل تدريب التنفيذيين، وشاركا بمحاضرة، اليوم، عن منظومة المتغيرات المكانية، بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

في بداية المحاضرة، رحب نائب محافظ الفيوم، بنائب محافظ المنيا شاكراً له تلبية الدعوة مؤكداً أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة لتبادل الخبرات، لتوفير أفضل الخدمات للمواطن، ومتابعة التطور العلمي في عصر التحول الرقمي ونظم المعلومات في ظل المستحدثات العلمية الجديدة.

وأوضح نائب محافظ المنيا، خلال محاضرته، أهمية التعرف على منظومة المتغيرات المكانية وأهدافها وفوائدها، في ظل توجه الدولة لترصد ومتابعة كافة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو التبوير أو التجريف أو الزراعة، لافتاً إلى أهمية حق الدولة فى الحفاظ على مقدراتها خدمة للأجيال القادمة.

وأضاف نائب محافظ المنيا، أن منظومة المتغيرات المكانية بدأ العمل بها بالفعل بمحافظتي المنيا والقليوبية وجاري الإعداد للعمل بها بمحافظة الفيوم خلال الأسبوع القادم، موضحاً أن المنظومة تقوم برصد المتغيرات المكانية يومياً بما لا يسمح لأي متعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالمخالفة أو بالبناء داخل الكتل السكنية المستقرة أو تعلية دون ترخيص.

وتابع نائب محافظ المنيا أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل من خلال أسلوب العلمي في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي والربط المعلوماتي وتوحيد قواعد البيانات، والعمل على ربط المنشأة بالشخص بواسطة الرقم القومي للمنشأة، كما تعمل المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات كمنظومة المعلومات الجغرافية وهيئة الاستشعار عن بعد والشبكة العامة للسلامة الموحدة.

واستعرض تجربة محافظة المنيا والخرائط المعلوماتية التى تم إعدادها بواسطة منظومة المتغيرات المكانية، بهدف التأكيد على أن المنظومة تساعد على اتخاذ قرار علمي سليم حال مواجهة الأزمات.

وعقب المحاضرة استمع نائبا محافظي الفيوم والمنيا لتساؤلات الحضور واستفساراتهم ومقتراحاتهم، وتم الرد عليها بأسلوب علمى ومن خلال الخرائط المعلوماتية.