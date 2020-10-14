ورشة عمل لمتدربي البرنامج الرئاسي في الفيوم

ورشة عمل لمتدربي البرنامج الرئاسي في الفيوم
محاضرة عن منظومة المتغيرات المكانية
كتب:
أسماء أبو السعود
08:24 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
نائبا محافظا الفيوم والمنيا يواصلان محاضرات ورشة عمل تدريب التنفيذيين
شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، فعاليات ورشة عمل تدريب التنفيذيين، وشاركا بمحاضرة، اليوم، عن منظومة المتغيرات المكانية، بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
في بداية المحاضرة، رحب نائب محافظ الفيوم، بنائب محافظ المنيا شاكراً له تلبية الدعوة مؤكداً أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة لتبادل الخبرات، لتوفير أفضل الخدمات للمواطن، ومتابعة التطور العلمي في عصر التحول الرقمي ونظم المعلومات في ظل المستحدثات العلمية الجديدة.
وأوضح نائب محافظ المنيا، خلال محاضرته، أهمية التعرف على منظومة المتغيرات المكانية وأهدافها وفوائدها، في ظل توجه الدولة لترصد ومتابعة كافة المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو التبوير أو التجريف أو الزراعة، لافتاً إلى أهمية حق الدولة فى الحفاظ على مقدراتها خدمة للأجيال القادمة.
وأضاف نائب محافظ المنيا، أن منظومة المتغيرات المكانية بدأ العمل بها بالفعل بمحافظتي المنيا والقليوبية وجاري الإعداد للعمل بها بمحافظة الفيوم خلال الأسبوع القادم، موضحاً أن المنظومة تقوم برصد المتغيرات المكانية يومياً بما لا يسمح لأي متعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالمخالفة أو بالبناء داخل الكتل السكنية المستقرة أو تعلية دون ترخيص.
وتابع نائب محافظ المنيا أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل من خلال أسلوب العلمي في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي والربط المعلوماتي وتوحيد قواعد البيانات، والعمل على ربط المنشأة بالشخص بواسطة الرقم القومي للمنشأة، كما تعمل المنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات كمنظومة المعلومات الجغرافية وهيئة الاستشعار عن بعد والشبكة العامة للسلامة الموحدة.
واستعرض تجربة محافظة المنيا والخرائط المعلوماتية التى تم إعدادها بواسطة منظومة المتغيرات المكانية، بهدف التأكيد على أن المنظومة تساعد على اتخاذ قرار علمي سليم حال مواجهة الأزمات.
وعقب المحاضرة استمع نائبا محافظي الفيوم والمنيا لتساؤلات الحضور واستفساراتهم ومقتراحاتهم، وتم الرد عليها بأسلوب علمى ومن خلال الخرائط المعلوماتية.