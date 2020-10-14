حبس مبيض محارة أشغل النيران في والدته لرفضها شرائه المخدرات بأشمون

أمرت نيابة أشمون، بمحافظة المنوفية، بحبس مبيض المحارة المتهم بالاعتداء علي أمه، وإشعال النيران فيها، بمدينة أشمون، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن، مدير الأمن، من القبض علي مبيض محارة، أشعل النيران في أمه، بسبب خلافات مالية بينهما.

وأشعل الابن النيران في غرفة نوم الأم، والتي أمسكت النيران بها وأحدثت بها إصابات بالغة.

وتعود أحداث الواقعة، إلي الأسبوع الماضي، عندما حاول مبيض محاره يدعي "س.م"، الخصول علي راديو المنزل؛ لبيعه من أجل شراء مخدرات ليتعاطاها، وعندما رفضت والدته اعتدى عليها، وأشعل النيران في غرفة نومها، ووصلت لجسدها، ثم هرب.

وعلي الفور، نقلت الأم المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج، وأشارت مصادر طبية لـ"الوطن"، إلي أن حالتها الصحية خطيرة، وأجريت الإسعافات الأولية كافة لها.

وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد باعتداء مبيض محاره علي أمه، وإشعال النيران في المنزل، وهرب من المحافظة.

علي الفور، وجه "القرن" بسرعه القبض علي المتهم، وتشكيل فريق بحث جنائي للتحقيق في للواقعة وضبطه، وبالبحث والتحري تبين أن المتهم هرب خارج المحافظة، وألقي القبض عليه.

وحرر محضرا بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وبالعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، أمرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.