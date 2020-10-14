تحرير 293 محضرا في حملة للطب الوقائي على المنشآت الغذائية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة العامة للطب الوقائي، شنت حملة استهدفت 383 منشآة غذائية خلال سبتمبر الماضي، أسفرت عن ضبط 5 مخازن غير مرخصة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 5 منشآت غذائية، تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أن الحملة أعدمت 818 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 671 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 293 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما قدم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

فيما واصلت مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروضات من المنتجات على المواطنين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 55 مخالفة تموينية، منها 51 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - مواصفات – توقف عن العمل – عدم وجود ميزان - أخري)، بالإضافة لتحرير 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (شهادات صحية- اخري أسواق).