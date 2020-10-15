بعد صرف تذاكر المترو مجانا.. امتيازات وتسهيلات تقدمها الدولة للمسنين

بدأت شركة مترو الأنفاق، صباح أمس، صرف تذاكر قطارات مترو الأنفاق لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عامًا مجانًا، وسيتم صرف التذاكر بتخفيض 50% لمن هم فوق 60 سنة، بموجب بطاقة الرقم القومي.

وفي هذا الصدد، تقدم "الوطن"، الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لكبار السن على النحو التالي:

تسهيلات الجوازات لكبار السن

خصصّت وزارة الداخلية أفراد شرطة مهمتهم توفير كراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى تولي أفراد شرطة إنجاز طلباتهم وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة لإدارة مصلحة الجوازات والهجرة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وديعة ادخارية بأعلى عائد سنوي

وقرر بنك ناصر الإجتماعي مطلع الشهر الحالي، الإبقاء على شهادة "رد الجميل"، بهدف الاستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن، وذلك في إطار دور البنك وحرصه واهتمامه بجميع فئات المجتمع وخاصة كبار السن، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم، حيث تقرر أن تكون مدة شهادة "رد الجميل" 3 سنوات وبعائد 13% سنويًا.

- مدة الوديعة تصل إلى 3 سنوات بدءًا من تاريخ مدة الإيداع.

- يبلغ سن الحاصلين على وديعة رد الجميل إلى 60 عامًا.

- تبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفتها وتصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد.

- تصل قيمة العائد السنوي إلى 13%.

- تصل قيمة العائد ربع السنوى إلى 12.50%

- تصل قيمة العائد الشهري إلى 12.25%.

- شهادة رد الجميل لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا وبعائد شهري 11%.

صرف منحة 100 جنيه لمدة شهر

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" بنحو 100 جنيه في شهر أكتوبر، تصرف بدءًا من الغد لمن هم فوق الـ65 عامًا، من مستفيدي "كرامة" والضمان الاجتماعي فقط ولمدة شهر فقط وهو شهر أكتوبر الحالي، إذ يحصل المستفيد على 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيه.

أندية بأنشطة متعددة "اجتماعية، وصحية، وثقافية"

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي أندية للمسنين، وهي عبارة عن مراكز نهارية لتقديم الخدمات المختلفة لهم، فضلا عن قضاء أوقات ممتعة واستثمار أوقات فراغهم كجزء من رد الجميل لما قدموه من عطاء في خدمة المجتمع بجانب خدمة أسرهم الصغيرة.

والنادي عبارة عن شقة فى عمارة، له مواصفات معينة، ويقدم أنشطة للمسنين، حيث يكون الاشتراك بسعر رمزي.

ويشترط للعضوية بالنادي أن يكون السن من 60 عامًا للرجال و50 عامًا للسيدات، وحسن السير والسلوك، وتسديد رسوم القيد والعضوية، التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة شخصية /عائلية أو جواز سفر+ الأصل للاطلاع ، وعدد (2) صور شخصية حديثة.

إذ يقوم المواطن بسحب استمارة الاشتراك من وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة المسن ، وتقديمها إلى النادي المراد الالتحاق به، ثم دفع رسوم الاشتراك.​

توصيل معاشات المسنين إلى المنازل

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مطلع الأسبوع الماضي، أنّه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عامًا بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة.

وقالت "القباج" في تصريحات صحفية إنّه سيتم البدء بسن الـ80 عامًا وسيتم تخصيص لون لكل فئة عمرية من المسنين، إذ يتم تقسيمها بالألوان، "من 60 حتى 80 عامًا لون، ومن 80 حتى 90 عامًا لون آخر"، مشيرة إلى أن هناك خطة للوصول لسن 75 و70عامًا.