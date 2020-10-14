56 مرشحاً يتنافسون بدائرة "شبرا الخيمة ثان" على ثلاث مقاعد

تعد الدائرة الثالثة لإنتخابات مجلس النواب، ومقرها قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من الدوائر التي تشتد فيها المنافسة من بين دوائر القليوبية الـ6 والتي تجري فيها الإنتخابات علي 16 مقعدا وأطلق عليها البعض دائرة المفاجأت.

وشهدت الدائرة ترشح 56 مرشحاً أعلنتهم لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة بينهم 12 سيدة يتنافسون للحصول على المقاعد الـ3 المخصصة للدائرة.

وشهدت الدائرة دفع 5 أحزاب بمرشحيها لخوض المنافسة على المقاعد الـ3 على رأسهم حزب مستقبل وطن الذى دفع بـ 3 مرشحين بالدائرة وحزب التحرير المصرى الذى دفع بمرشحين فيما دفع حزب حماة الوطن بمرشح وحيد وحزب الجيل الديمقراطى دفع بمرشح وحزب حقوق الإنسان والمواطنة الذى دفع بمرشح أيضاً.

وشهدت دائرة شبرا الخيمة تواجد نسائى مكثف كأكبر دوائر القليوبية التي يتواجد بها العنصر النسائي ليصل إجمالى عدد المرشحات المتنافسات على مقاعد الدائرة 12 وفيما بلغ إجمالى عدد المرشحين المستقلين بالدائرة، 49 مرشحاً، بينهم 11 سيدة مستقلة وسيدة وحيدة مرشحة ممثلة لحزب التحرير المصرى.

ويسعى 4 أعضاء بالبرلمان الحالى للاستمرار في تمثيل الدائرة تحت قبة البرلمان معتمدين على فترة تمثيلهم الدائرة طوال 5 أدوار انعقاد كاملة تحت قبة البرلمان.

ويتنافس علي مقاعد الدائرة وفقا للكشوف النهائية المعلنه للمرشحين كلا من:

1- عبدالسلام محمود سيد أحمد خضراوى – قلم مستقبل وطن

2- مجاهد صدقى محمد نصار - كتاب مستقبل وطن

3- أشرف أمين عبد العليم أحمد – أباجورة مستقبل وطن

4- أسامة محمد عبداللطيف السيد – حصان مستقل

5- وليد السيد عبدالرحمن محمود - أسد مستقل

6- عبدالعظيم عبدالفتاح صادق شحاته - كف مستقل

7- ثريا محمد إسماعيل الشيخ - صقر مستقل

8- كامليا شحاته جاب الله جريس – تمساح مستقل

9- أحمد عبدالهادى محمد محمد بكير – تاج حماة الوطن

10- أمنية إبراهيم أحمد عطا - ساعة يد مستقل

11- شريف لطفى محمود أحمد – شاكوش الجيل الديمقراطى

12- إيناس إمام محمد الشناوى – فراشة التحرير المصرى

13- عيسى مصطفى عيسى الفقى - مدفع مستقل

14- صلاح محمد حسب الله أحمد - طائرة هليكوبتر مستقل

15- عياد مجدى عياد عبدالشهيد جادالله – عصفور مستقل

16- شربات عبدالمحسن السيد الصباغ – أوتوبيس مستقل

17- أحمد عوض شندى عوض شرف – ديك مستقل

18- أسامة عبدالفتاح السيد حجاج - عنقود عنب مستقل

19- حسن صالح حسن محمد حجاب – شوكة حقوق الإنسان والمواطنة

20- عبدالرؤوف كمال على إبراهيم - حاسب آلى مستقل

21 - محمد محمد عبدالحميد الريس – سفينة مستقل

22 - حمدى سيد أحمد مدبولى – جرس مستقل

23 - سعيد عبدالغنى عبدالمنعم حسن النقلى – تليفزيون التحرير المصرى

24- مدحت حسن كمال مهنى الجارحى – فيل مستقل

25- ملاك عيد شحاته فانوس – مسطرة مستقل

26- أحمد شاكر السيد عبدالعزيز - مكتب مستقل

27 - فاطمه محمود السيد مصطفى - خاتم مستقل

28- زكريا محمد أحمد عيسوى - نجفة مستقل

29- طايل أحمد طايل أحمد عبدالعزيز – فنار مستقل

30- إبراهيم سلامة يحى عبدالحميد - جيتار مستقل

31- محمد عبدالفتاح خليل محمد - منبه مستقل

32- ممدوح فتحى إبراهيم حسن - بندقية صيد مستقل

33- نادية عنتر ياسين أحمد - هدهد مستقل

34- هالة شاكر عبدالستار شاكر – منزل مستقل

35- عزيزة السيد محمود عفيفى – شمعة مستقل

36- شريف عبدالحميد الحسينى محمود – سهم مستقل

37- نورا إبراهيم إمام المراكبى - ترس مستقل

38- أحمد سمير عبدالمنعم إبراهيم عامر - سبيكة ذهب مستقل

39- طاهر صبحى محمود درويش - مثلث مستقل

40- عادل صبرى إسحاق مسيحه - السد العالى مستقل

41- سمير مصطفى محمود الزهار - تليفون محمول مستقل

42- سهام قطب الغيث متولى إبراهيم - ثمرة موز مستقل

43- خليل عبدالفتاح خليل عسر - مروحة مستقل

44- هناء سيد جاد أحمد – ريشة مستقل

45- أكرم محمود محمد النحراوى - غصن زيتون مستقل

46- رومانى فرنسيس ملك شحاته - سماعة طبيب مستقل

47- كرم راشد مصطفى أحمد - تمثال رمسيس مستقل

48- عصام توفيق عبدالواحد أحمد – ميكروفون مستقل

49- محمد حماده عطية يوسف - راديو مستقل

50- محمد بكرى سليمان سيد - ثمرة مانجو مستقل

51- محمد علام أحمد يوسف - كاميرا مستقل

52- نضال محمد السعيد السيد متولى - فنجان مستقل

53- عصام عبد الله السيد عبد الله - المتحف المصرى مستقل

54- شوقى محمد فرج عفيفى - كرة أرضية مستقل

55- أبانوب جمال فايق سعد – مسلة مستقل

56- أحمد شوقى إبراهيم مجاهد فراج - سيارة مطافىء مستقل