حظك اليوم الخميس 15-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف الأبراج بأنّها تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، ويبلغ عدد الأبراج على دائرة البروج 12 برجًا.

وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. قد تتصرف ببراءة وعفوية لكن تجنب الاندفاع في أقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا حاول أن تكون لبقًا في إبداء وجهة نظرك لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يجعلك قادرًا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب يمنحك مشاعر حب تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بألا تدع النظرة التشاؤمية تسيطر عليك إذا أردت أن تسعد بأوقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يدفعك للعناد، وعليك أن تكون واعيًا أن للآخرين حقوقا مثلك وكن هادئا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولًا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع تواجدك

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب درامز فرقة كايروكي وممثل، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يعدك بمكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك.. انطلق نحو أهدافك، لكن بحذر وراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك جاذبية لدى الجنس الآخر، فقط لا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في برجك تمدك بالنشاط والتألق وتدفعك لتحسين حياتك الشخصية والمهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالسحر والجاذبية وتنطلق بثقة وتصل لما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تميل للتأمل وللتخطيط من أجل الوصول لهدفك وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وتساعد نفسك على الاسترخاء وحاول أن تحاصر مصادر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بروح ابتكارية وتحرك مشروعاتك بصورة إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تميل اليوم للانفتاح على العالم من حولك وتعيش مشاعر إيجابية تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك مما يجعلك مضغوطا بين العمل وحياتك الشخصية، حاول أن توازن أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم لا تدع تركيزك على العيوب يشغلك عن المميزات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع أن تغتنم ما يعرض عليك اليوم من فرص رائعة أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس تساعدك على توطيد علاقتك بالجميع وتمنحك سحرا ونشاطا فكريا وتحفز حركتك وتميزك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتخطط جيدا لمستقبلك وأيضا للبيع والشراء وتجتهد لتحقيق مكاسب وقد تنجح في تنمية أعمال أو أملاك أو مدخرات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية ويدفعك للاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.