حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه يكره الخبث والسطحية، ولديه القدرة على فهم الآخرين دون أن يتمكّن أحد من أن يفهمه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يمنحك المخلصون الخبرة والنصائح الثمينة فاستفد منها.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الأصدقاء يساعدانك على الانفتاح ويمنحانك أدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.