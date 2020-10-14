حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بأنه شخص يميل للاتزان وعدم التطرف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي الصحة وعليك بتنظيم جهودك وأولوياتك وراجع سلوكك الصحي والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس ببرجك تمنحك تألقا، ومع ذلك ينصحك الفلك ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.