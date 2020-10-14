توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة ورياح نشطة وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان خاص بها، توقعات حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة، بداية من غد الخميس 15 أكتوبر إلى السبت المقبل 17 أكتوبر.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً وذلك يوم الخميس.

أما يومي الجمعة والسبت فيشهدان انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء .

ولفتت الهيئة إلى حركة الرياح خلال الثلاثة أيام المقبلة، حيث تكون معتدلة، وتنشط أحيانًا على القاهرة يوم الخميس، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية خلال الثلاث أيام المقبلة.

وتنشط الرياح أيضًا على شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية تكون محملة بالأتربة يومي الخميس والجمعة.

أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار فتكون خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء بنسبة20%؜.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

طقس الخميس 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

طقس الجمعة 16 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

طقس السبت 17 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.