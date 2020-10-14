إيجار المتر 20 جنيها.. تفاصيل أنشطة الوحدات الصناعية لشباب المستثمرين

طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس، كراسات الشروط الخاصة بحجز 1657 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 7 مجمعات صناعية بمحافظات (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر)، بمساحات متعددة لمختلف المجالات الصناعية (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).

ويستمر سحب كراسات الشروط حتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل، من خلال الخريطة الاستثمارية بالموقع الإلكتروني للهيئة، أو مكاتب وفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في جميع المحافظات، أو مكاتب وفروع جهاز تنمة المشروعات، ويتم تقديم الطلبات حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر المقبل.

وقدّمت وزارة التجارة والصناعة تيسيرات للمتقدمين تشمل تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 300 و500 جنيه، وإتاحة تخصيص الوحدات بنظام التملك أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيهًا للمتر ولمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية بين 144 م2 و792 م2، كما يُسمح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة.

وتقدم "الوطن" الأنشطة التي يمكنك ممارستها بالوحدات الصناعية التي طرحتها الوازرة في 7 محافظات، وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

أولًا: محافظة الإسكندرية

عدد الوحدات بالمجمع: 169 وحدة.

نوع المنشأه: معدنية.

القطاعات الصناعية: المنتجات البلاستيكية.

ثانيًا: محافظة بني سويف

عدد الوحدات بالمجمع: 266 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي - معدني).

ثالثًا: محافظة البحر الأحمر

عدد الوحدات بالمجمع: 159 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (غذائي - هندسي - كيماوي - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة).

رابعًا: محافظة الأقصر

عدد الوحدات بالمجمع: 206 وحدات.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي - مواد بناء ديكورية - مفروشات وملابس جاهزة).

خامسًا: محافظة المنيا

عدد الوحدات بالمجمع: 68 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (هندسي - غذائي - كيماوي).

سادسًا: محافظة الغربية

عدد الوحدات بالمجمع: 611 وحدة.

نوع المنشأة: خرسانية.

القطاعات الصناعية: (مفروشات وملابس جاهزة - كيماوي - هندسي).

سابعًا: محافظة سوهاج

عدد الوحدات بالمجمع: 178 وحدة.

نوع المنشأة: معدنية.

القطاعات الصناعية: (مفروشات وملابس جاهزة - كيماوي - هندسي).

المبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز

- سداد مبلغ 300 جنيه "لا ترد" ثمن كراسة الشروط "يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.

- سداد مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية حجز.

- يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127)، أو عن طريق الدفع الإلكتروني في حالة التقديم من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

- يضاف 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال الحجز إلكترونيًا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.