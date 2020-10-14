الانتهاء من تجهيز 58 مدرسة قبل انطلاق العام الدراسي بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الانتهاء من تجهيز 58 مدرسة، لتصبح جاهزه لدخول الخدمة التعليمية في العام الدراسي الجديد، بينها 18 مدرسة جديدة، فيما خضعت باقي المدارس للصيانة بإجمالي 805 فصول، وتكلفة 289 مليون جنيه، بالإضافة الى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكري للمحافظة.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات.

وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والنظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة.

كما وجّه إلى ضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.