الانتهاء من تجهيز 58 مدرسة قبل انطلاق العام الدراسي بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
05:47 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
مدرسة جديدة
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الانتهاء من تجهيز 58 مدرسة، لتصبح جاهزه لدخول الخدمة التعليمية في العام الدراسي الجديد، بينها 18 مدرسة جديدة، فيما خضعت باقي المدارس للصيانة بإجمالي 805 فصول، وتكلفة 289 مليون جنيه، بالإضافة الى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكري للمحافظة.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد، والمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس ومحيطها، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات.
وشدد على تكثيف أعمال التعقيم والنظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة.
كما وجّه إلى ضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وإنهاء احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وأعمال صيانة والترميمات المطلوبة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي، واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة، ومراجعة إجراءات الحماية المدنية، والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق.