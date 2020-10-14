جولات تفقدية لمحافظ القليوبية ونائبه للمشروعات الخدمية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير طريق "عزبة المولة" اليوم، بمركز ومدينة بنها، رافقه علي عبد الستار، رئيس المدينة، وشهد المحافظ أعمال رفع كفاءة ورصف وتوسعة الطريق، ليصبح متنفسا حضاريا لأبناء مركز بنها والقرى المجاورة.

وخلال الزيارة جرى إطلاع المحافظ على مخطط المشروع، الذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بعزبة الموله إلى الطريق الزراعي، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية والحضارية بالمنطقة.

كما أجرى "الهجان" جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة شبرا الخيمة، بتكلفة 21 مليون جنيه المُسندة لجهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2، ويخدم أهالي مدينة شبرا الخيمة، ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير، الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ومن جانبه وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما شارك المحافظ، في الحملة المكبرة بالاشتراك وباستخدام معدات ثلاث مدن، لإزالة تراكمات القمامة على ترعة الشرقاوية، بمنطقة ميت نما ومنطي وحوض العمدة، حيث جرى إزالة من بداية الحملة حتى الآن، ما يزيد عن 1550 طن قمامة، وجرى نقلهم للمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

من ناحية أخرى، أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة الخطة الاستثمارية، ودفع الأعمال بالمشروعات وإزالة المعوقات في إطار الاهتمام بتقديم خدمات جيدة للمواطن.

بدأت ريان الجولة بتفقد الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنديون لمتابعة حالة المعدات بها، ومراجعه سيارات كسح المياه لبيان مدى استعدادها لمواجهة السيول والأمطار، بالإضافة إلى متابعة التقدم بطلبات التصالح والتنبيه على المدة المحددة لقبول طلبات التصالح.

ثم تفقدت محطة رفع سنديون على مساحه 900 متر وتخدم حوالي 53 ألف نسمة، وجاري عمل سور للمحطة لحين البدء في تنفيذ أعمال محطة معالجة حلابة، وبالتالي سيجرى البدء في إجراءات طرح وترسية تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقريه سنديون (محطة رفع + شبكات + خط طرد).

واختتمت ريان جولتها بحمله لإزالة إشغالات بكوبري مسطرد اتجاه بلقس، حيث جرى إزالة الباعة الجائلين من أسفل وأعلى الكوبري.