قضايا الدولة تدرب مستشاريها على نظم الإدارة والمهارات الشخصية  

تفقد المستشار أبوبكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتزامن مع بدء الدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة، التي تضم 76 متدرب كمرحلة أولى ضمن خطة تدريب موضوعة للبرنامج، تستهدف تدريب 725 من أعضاء الهيئة.

جاء تصميم وتنفيذ هذا البرنامج، في إطار التعاون البناء والمثمر بين الأكاديمية وهيئة قضايا الدولة، وحرص الهيئة علي تدريب أعضائها علي أفضل نظم الإدارة والمهارات الشخصية.

وأشاد المستشار أبوبكر الصديق محمد، رئيس الهيئة، أثناء المرور على القاعات الدراسية الخاصة بمتدربي الهيئة، بقوة وحداثة المحتوى التدريبي داخل البرنامج، وأعرب أيضًا عن إعجابه بأن المحتوى مصمم خصيصًا للسادة أعضاء هيئة قضايا الدولة حسب احتياجاتهم وليس تدريبًا موحدًا لجميع البرامج.

وكانت هيئة قضايا الدولة أبرمت الأربعاء الماضي مع وفد من جامعة "اسلسكا مصر" بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة لتوثيق أواصر التعاون العلمي والقانوني والثقافي فى مجالات الاهتمام المشتركة، وتنمية مهارات القيادة لدى مستشاري وقضاة هيئة قضايا الدولة.

وقع البروتوكول المستشار إبراهيم عبد الخالق، رئيس المكتب الفني ومدير مكتب الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، والدكتور كريم الحناوي أمين عام جامعة اسلسكا.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تقدم دبلوم الدراسات العليا وماجيستير إدارة الأعمال والعديد من الدورات التدريبية.

حضر توقيع البروتوكول المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار حسين مصطفى النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار شحته غانم نائب رئيس الهيئة والمشرف العام على الشئون الإدارية والمالية، والمستشار يسرى مدنى المنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وجيهان متولى مدير البرامج الحكومية بجامعة "اسلسكا".