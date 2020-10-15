إحباط محاولة تهريب أدوية ومكملات بسفاجا

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم 9 محاولات لتهريب كمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وإكسسوار المحمول، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وقال مصدر بالجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 9 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1999عبوة مكملات غذائية ومستحضرات تجميل متنوعة و 368 علبة أدوية بشرية ومرهم موف و 412 قطعة إكسسوارات محمول و 128 ساعات يد وكاميرات مراقبة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 542 ألف و491 جنيه، قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .