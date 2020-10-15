الشريف: دعاية الانتخابات على الكورنيش تشوه مظهره الجمالي.. سنزيلها فورا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة ستواصل إزالة الدعاية الإنتخابية لمرشحي مجلس النواب، على كورنيش الإسكندرية، ولن تسمح مطلقا بتشويه المظهر الجمالي للكورنيش، كونه ملك لمصر كافة، وليس لفئة معينة، "مينفعش حد يعلق عليه لافتات تشوهه مظهره الجمالى، ممنوع نهائيا تعليق أي دعاية عليه، وبكرة هنكمل إزالة اللافتات".

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تعليق لافتات الداعية الانتخابية له اشتراطات محددة وبعيدة عن كورنيش البحر، ورغم التأكيد على المرشحين عدم تعليق لافتات عليه إلا أنهم خالفوا ذلك، "نعتذر للسادة المرشحين لأننا بلغناهم وبعضهم لم يلتزم ولذلك نطبق الإجراءات الفورية".

من ناحية أخرى، أوضح محافظ الإسكندرية، أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغت 20 ألف و500 طلب، وتم تحصيل مليار و100 مليون جنيه من المصالحات.

وأوضح أنه جارى فحص الهبوط الأراضى الذى يبلغ قطره 5 أمتار فى 5 أمتار، بمنطقة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الـ45 للوقوف على أسباب الهبوط، ولم يسفر الهبوط عن أية أضرار أو إصابات، وتم ردمه وجارى صيانة الطريق من أجل أن يكون جهاز للعمل صباح اليوم، وتابع:"هبوط أراضى كبير بنحاول نعرف أسبابه من أيه".