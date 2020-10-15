ضبط صاحب مصنع زور مستندات للتهرب من غرامات جمارك بـ 63 مليون جنيه

تمكن رجال الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد، من ضبط واقعة تزوير مستندات لواردات من الخارج، عبر أحد الموانى المصرية، بإجمالى غرامات قرابة 63 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتى من بينها جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، عن طريق إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والمعابر.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد، قيام مالك أحد المصانع باستيراد عدد (26) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية"، على فترات زمنية، عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن جميع الرسائل تم الإفراج عنها بموجب سجل صناعى "مزور".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لفحص مستندات البيانات الجمركية بالشركة، أسفرت أعمالها عن قيام مالك المصنع المشار إليه باستيراد عدد (26) بيانا جمركيا تم الإفراج عنها نهائياً عدا البيان المتحفظ عليه بالجمارك برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي، بموجب شهادة سجل صناعي "مزور".

بالعرض على الجهات المختصة، قررت أن الواقعة تشكل جناية تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية وجهات العروض المختلفة. وقدرت قيمة الغرامات على كامل الشهادات الجمركية بإجمالى مبلغ (62,750,017) جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى العرض على النيابة العامة.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المسجلة لدى مديرية الأمن حال تواجده بمسكنه لتصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين بكميات كبيرة حيث تم ضبط المتهم وبحوزته (20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات- كمية من مخدرالهيروين الخام وزنت 1,500 كيلو جرام- كمية من خليط مخدر الهيروين بمواد أخرى معدة للكبس وزنت 15 كيلو جرام بإجمالى أوزان 21,500 كيلو جرام والأدوات والمعدات التى يتم استخدامها فى عملية التصنيع هى سيارة ومبلغ مالى وميزان وهاتف محمول.

ورصدت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية "له معلومات جنائية"، تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولته لتصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بمواجهة المتهم أقر بما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 ملايين جنيه) تقريباً .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجرى عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.