بالأسماء.. تحويل 11 مليون جنيه مستحقات 331 عاملا مصريا غادروا الأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تمّ تحويله سابقًا، تم تحويل مستحقات 331 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أشار فيه إلى أنَّ المستحقات بلغت 693 ألفاً و100 دولار، أي ما يعادل 11 مليونًا و4 آلاف و855 جنيهًا، وذلك قيمة القائمة القائمة الثانية عشر، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة المغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجوداً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي أسماء المستحقين :