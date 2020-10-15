القبص على مدير جمعية خيرية اختلس 1.2 مليون جنيه أقساط قروض في سوهاج

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محام إحدى جمعيات لخدمات المشروعات متناهية الصغر - مقيم بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة)، باستيلاء مدير فرع الجمعية بمركز شرطة طما بسوهاج على مبالغ مالية من أموال الجمعية.

وأكّدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (مدير فرع جمعية تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر فرع طما "سابقاً" لإنهاء خدمته بالجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) باستغلال طبيعة عمله بالجمعية والمنوط به تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وحصّل أقساط قروض من 80 مقترضًا قيمتها بإجمالي 1.236.442 مليون جنيه، واختلاسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية، مما أضر بأموال جهة عمله ، وأمكن الحصول على كل المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.