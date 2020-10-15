ضبط 1269 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. منها 12 طن أعلاف حيوانية فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (7.51 طن مقطعات لحوم – سجق – مفروم لحوم) دون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية – كائن بالسلام أول بالقاهرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط (38.800 عبوة أيس كريم مختلفة الأنواع والأحجام منتج نهائي – 750 كيلو جرام لبن بودرة – 200 عبوة زيت طعام – كاكاو مستلزمات إنتاج) دون مستندات ومجهولة المصدر، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأيس كريم بدون ترخيص – كائن بالكوثر بسوهاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمّ ضبط (4.1 طن دقيق فاخر) دون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك مخبز سياحي – كائن بفاقوس بالشرقية) تمهيداً لتصنيعها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط ( 3.64 عبوة سناكس) دون بيانات تفيد الإنتاج أو الصلاحية ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص – كائن بزفتى بالغربية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكذلك ضبط (2.1 طن زيت شعر) معبأة داخل خزانات دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بحوزة (مالك مصنع لتعبئة مستحضرات التجميل بدون ترخيص – كائن بكوم حمادة بالبحيرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط أيضًا المدير المسؤول عن مخبز بلدى كائن بالهرم بالجيزة، لاستيلاءه على مبلغ 494678 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها في السوق السوداء.

ضبط قائد سيارة في أثناء سيره بمنطقة الشهداء بالمنوفية، لتجيمعه (2.25 طن دقيق بلدى مُدعم استخراج 82%) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق والاتجار فيها بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية قدرها (12262 جنيهاً).

وضبط كذلك (12 طن أعلاف حيوانية ) دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (مالكة مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص كائن بالشهداء بالمنوفية) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط (12750 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر كائن بالحامول بكفر الشيخ) وحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.