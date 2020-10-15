عاجل.. نجل الشهيد العقيد محمد عيد عبدالسلام أمام الرئيس: هكمل المشوار

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وقدمت الأكاديمية للرئيس عبدالفتاح السيسي 9 من طلاب الكلية من أبناء شهداء الوطن من خريجي العام الحالي، بينهم عيد محمد عيد عبدالسلام ملازم تحت الاختبار، نجل الشهيد العقيد محمد عيد عبدالسلام ضابط الأمن الوطني، الذي اغتيل أسفل منزله 2014.

وقال الطالب للرئيس السيسي: "ليا الشرف يبقى والدي شايفني موجود قدام سيادتك وبقول لأخواتي متخافوش اتعلمنا من أبونا الرجولة وحب الوطن وأنا هكمل المشوار.. مشوار اللي سبقونا وحملونا الأمانة في رقبتنا وبنتمنى ننول الشرف اللي سبقونا بيه".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.