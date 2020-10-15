وزير الداخلية: مصر رسمت طريقا نحو الرخاء والتنمية في عهد الرئيس السيسي

وصف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يوم تخرج طلاب كلية الشرطة بأنّه "يوم عظيم" يعتز فيه الطلاب بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفل، لمباركة نبتهم ومراعاة خطاهم.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أنّ الوطن شرّفهم بواجب خدمته وكلفهم بمسؤولية أمنه، وعندما يوازنون بين عظمة التشريف ومسؤولية التكليف، يكون ذلك دائما دافعا لهم لبلوغ واقع الأداء ومدارج الوفاء وواجب الولاء.

وتابع وزير الداخلية: "وبصادق عبارات التقدير يسعدني وهيئة الشرطة مشاركة الحضور الاحتفال بتخريج نخبة واعدة من رجال الشرطة، ليشاركوا زملاءهم العمل ليل نهار من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار".

واستطرد: "أتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة، في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وأتقدم بكل التحية والشكر لمصابينا الأبطال الذين قدموا التضحيات لرفعة هذا الوطن الغالي".

وقال توفيق: "السيد الرئيس، تمضي مصر في عهدكم وفق خارطة رسمت الطريق نحو مسار التنمية والرخاء، وإعادة بناء الدولة التي كادت أن تعصف بها المؤامرات والدسائس، ولقد انحاز شعب مصر لهذا الطريق واتخذه خيار لا بديل عنه بإرادة وطنية تجري في مجراها كل العثرات وتجتاح كل محاولات التشتيت وإثارة الفرقة والخلاف بين أفراد المجتمع ومكوناته".

وأضاف: "ما تجتازه سيادتكم من تحديات لمخططات الشر والهدم، والتي تحاك في الداخل والخارج للقضاء على هذا الوطن وشعبه، هو بحق دحر للصعاب للعبور بمصرنا الحبيبة لبر الأمان".

وزاد: "من هذا المنطلق اضطلعت هيئة الشرطة بدورها الوطني في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ومواكبة التطور غير المسبوق الذي تشهده الدولة على المستويات كافة، إذ ارتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتطوير مكونات العمل الشرطي".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.