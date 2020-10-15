نجلة الشهيد عصام عبدالكريم: حلفنا أنا وأخويا نكون مشروع شهيد

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وقدمت الأكاديمية للرئيس عبدالفتاح السيسي 9 من طلاب الكلية من أبناء شهداء الوطن، من خريجي العام الحالي، بينهم ملازم أول تحت الاختبار يارا عصام عبدالكريم، كريمة الشهيد البطل عصام عبدالكريم زينة، موظف مدني بمديرية أمن جنوب سيناء، والذي استشهد يوم 7 أكتوبر 2013 إثر تفجير قنبلة في المديرية.

وقالت الخريجة: "عرفنا نقف ونقوم أنا وأخويا، وقولنا والله لو اغتالوا والدي هيطلع مكانه 2 ويكونوا مشروع شهيد يضحوا بنفسهم عشان مصر، وقولنا لازم ندخل كلية الشرطة، وجه اليوم اللي نفرح بيه والدي في تربته، أنا بتخرج النهارده وأخويا حسن في أرض الطابور في سنة 3، عارفين إن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة، وهنضحي عشان نوفي وعدنا".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.