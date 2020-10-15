منها "حظر تجوال".. 3 أعمال سينمائية لـ"أمينة خليل" قريبا

تعيش الفنانة أمينة خليل، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية؛ إذ تنتظر عرض فيلمها الجديد "حظر تجوال"، بالمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة في دورته الـ42.

وتجسد الفنانة أمينة خليل، في فيلم "حظر تجول"، شخصية بنت تدعى "ليلي"، ابنة الفنانة إلهام شاهين، والتي تعود للسينما منذ غياب حوالي 3 سنوات، منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات"، التي شاركت في بطولته كل من الفنانة نيللي كريم، وناهد السباعي، وهالة صدقي، ورجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، وفاروق الفيشاوى، وأحمد الفيشاوى، وإياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية.

وفيلم "حظر تجول"، من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وانطلق تصويره منذ أيام.

كما تشارك أمينة خليل، في بطولة فيلم "قمر 14"، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين، من ضمنهم أحمد الفيشاوي، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، وأحمد مالك، وأسماء أبواليزيد، ومحمد جمعة، ومي الغيطي، ويتناول عددًا من قصص الحب المختلفة.

وتصور أمينة خليل مشاهدها المتبقية من فيلم "كيرة والجن"، الذي تجسد فيه شخصية "ورد"، والمأخوذ عن رواية 1919، للكاتب أحمد مراد، الذي سبق، أن تحولت رواياته إلى أفلام سينمائية، وهما: تراب الماس، و الفيل الأزرق.

ويعد فيلم "كيرة والجن" المرتقب عرضه مع موسم 2021، التعاون الخامس بين الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد؛ إذ سبقها أفلام: الفيل الأزرق بجزأيه الأول والتاني، والأصليين، وتراب الماس.

ويعرض للفنانة أمينة خليل، حاليًا في السينمات فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وأحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية، تقع عندما يهم أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور"، العام قبل الماضي، وحصد أكثر من 35 مليون جنيها، وشارك فى بطولته ياسمين صبري، وفاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوي.