حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على الاطلاع على الحظ اليوم الخاص بالأبراج المنتمين إليها، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك مما يصيبك اليوم بالتوتر فلا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والسلوك المراوغ مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق وتساورك الشكوك وعليك ألا تتسرع في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك نشيطا ويقظا وبارعا في التفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. القمر الجديد في منزل الحب يجعلك متفتحا كزهرة يانعة وتتلون حياتك بالرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في مربع برجك وعليك باتباع الطرق العادلة في حل المشكلات التي تواجهك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعتمد اللباقة مع الأحباب ومع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع داعم يساعدك على إظهار مواهبك ويخدم خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات وقد يجعلك ذلك تنجح في اختيار كلمات مؤثرة تقترب بها ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المريخ بمنزلي المال ويسلط الضوء على المال والأعمال وبعض الالتزامات وعليك ألا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم ببعض التشوش ويطالبك الفلك بألا تغامر أو تتورط في أقوال أو وعود غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر الجديد في برجك يدفعك اليوم لتستثمر جيدا نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا وتستطيع أن تصلح علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تميل للتأمل ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر الجديد يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الزملاء أو الأصحاب ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم شعورك بالتشوش والتمرد.. حاول أن ترضى بما يستطيع أن يقدمه لك الطرف الآخر كي تسعد بحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس في منزل العمل ما يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي.. حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة عاطفية أو مالية غير محسوبة العواقب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمواجهة الأزمات ومحاولة إيجاد حل لمشكلة عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة أو تحقق مكاسب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المريخ في منزلي المال ويطالبك ذلك أن تراجع جيدا خطواتك وتتحكم في نفقاتك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم راجع أقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود غير مدروسة إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.