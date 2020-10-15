حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتعامل مولود برج العقرب بحذر شديد مع الآخرين، وعدم ثقة في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تميل للتأمل وللتخطيط من أجل الوصول لهدفك، وسيساعدك ذلك على علاج الأمور بحكمة، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وتساعد نفسك على الاسترخاء وحاول أن تحاصر مصادر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.