إيقاف بناء مخالف بملوى و13 محضرًا خاصًا باشتراطات السلامة في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب المنيا، حملات متزامنة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وواصلت اللجنة المشكلة للتفتيش على المنشآت الحيوية بالمحافظة، أعمالها للتأكد من استعداداتها للأزمات.

ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل، التابع إداريا لمركز ومدينة ملوي، حملة أسفرت عن إيقاف حالة بناء مخالف، بمساحة 175 مترا بالمركز، وعلى الفور حولت للنيابة العسكرية.

وأوقفت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة، حالة تعد بالبناء بمساحة 70 متر، وأحيلت المخالفة للنيابة العسكرية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بتطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة؛ إذ شدد على جميع رؤساء القرى التسع، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء الوزير محافظ المنيا، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات عليها بجانب الأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مدينة المنيا، إن ذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، باستمرار أعمال اللجنة المشكلة برقم 304 لسنة 2020، والمرور على الأماكن الحيوية ومخازن ومحطات البترول، للتأكد من معايير السلامة والأمان، وكذلك لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأشار "قياتي"، إلى أنه رصدت 13 مخالفة متنوعة، ما بين عدم وجود اشتراطات أمن الحريق، وعدم توافر اشتراطات السلامة المهنية، وبعض المخالفات الخاصة بالبيئة .

تأتي تلك الحملات بالتعاون بين الدفاع المدني والتموين والسلامة المهنية والبيئة والأمن الصناعي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بتحقيق الأمن والسلامة المهنية.