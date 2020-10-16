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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان يتميز بحبه لاستخدام الأسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر الجديد في برجك يدفعك اليوم لتستثمر جيدا نشاطك ومواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اخطُ بثقة نحو من تحب فالقمر في برجك يجعلك ساحرا وجذابا وتستطيع أن تصلح علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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