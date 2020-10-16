بعد إعلانه تجسيد سيرة نابليون بونابرت.. أعمال منتظرة لخواكين فينيكس

قدم الممثل خواكين فينيكس، عام 2019، أداء شديد التميز في فيلم "جوكر"، أشاد به النقاد ونال إعجاب الجمهور، وحقق العمل الكثير من الأرباح التي تخطت الـ المليار دولار، وحصد عنه خواكين فينيكس، جائزة أوسكار أفضل ممثل دور رئيسي، وبعد النجاح الكبير باتت الجماهير تتنظر أخبار أعماله القادمة والتي ونرصدها في التقرير التالي.

فيلم C'mon C'mon

تم الإعلان عن أن الممثل صاحب الـ 46 عاما، يحضر لفيلم يحمل عنوان "C’mon C’mon".

وفيلم "C’mon C’mon"، من إخراج وتأليف مايك ميلس، وبحسب موقع السينما "IMDB"، تشارك كل من الممثلة جابي هوفمان، كوبر جاك روبن، خديجة إيما نيومان بطولة العمل.

يدور الفيلم حول فنان يشرع في القيام برحلة مع ابن أخيه الصغير، ولم يتم تحديد موعد عرضه.

فيلم Joker 2

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم جوكر، والذي حصد "خواكين" من خلاله دوره على جوائز مختلفة كأفضل ممثل عن دوره، بينها جائزة أوسكار، جولدن جلوب، جائزة نقابة ممثلي الشاشة، و"اختيار النقاد"، تم الإعلان عن وجود جزء ثاني من الفيلم. لكن لم يتم تحديد أي تفاصيل عن العمل.

فيلم Kitbag

تم الإعلان عن قيام خواكين بتجسيد دور نابليون بونابرت في فيلم يحمل عنوان Kitbag وسيتولى ريدلي سكوت إخراج العمل، بحسب موقع Variety.

يركز فيلم Kitbag على أصول نابليون وعلاقته مع زوجته جوزفين، ريدلي سكوت صاحب فكرة المشروع والذي يشارك في إنتاجه من خلال شركة Scott Free للإنتاج مع المنتج كيفن والش أيضًا، وسيتولى ديفيد سكاربا كتابة السيناريو.

وتعاون خواكين فينيكس مع المخرج والمنتج ريدلي سكوت من قبل من خلال الفيلم الأيقوني "المصارع".

خواكين فينكيس، ولد 28 أكتوبر 1974، وعلى مدار مشواره الفنى، قدم أفلاماً مميزة، كانت بصمته واضحة فيها، ومثّل «خواكين» فى 54 عملاً فنياً، من أشهرها فيلم «المصارع»، حيث قدم دور «كومودوس»، وترشح عنه لأول جائزة أوسكار له، كأفضل دور مساعد.

ولـ«خواكين» ظهور مميز فى فيلم فندق رواندا، والذي تدور أحداثه خلال الحرب الأهلية فى رواندا، وفى عام 2005، جسد السيرة الذاتية للمغنى الأمريكى جونى كاش، ونال عنه «خواكين» ثانى ترشيح للأوسكار كأفضل ممثل دور رئيسى لكنه لم يحصل عليها.

فى عام 2013 نال ثالث ترشيح للأوسكار، عن أدائه فى فيلم «The Master» لكنه لم يحصل عليها، وفى 2013، قدم واحداً من أهم أفلامه وهو «Her».