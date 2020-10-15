توقعات طقس 72 ساعة.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ يسود يومي الجمعة والسبت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون حركة الرياح معتدلة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية خلال الـ3 أيام، وتنشط الرياح أيضا على شمال الصعيد يوم الجمعة.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء بنسبة 20%، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

طقس الجمعة 16 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

طقس السبت 17 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

طقس الأحد 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.