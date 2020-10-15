بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 10 في حادث تصادم بطريق "دكرنس - المنصورة"

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 أخرين، 5 منهم في حالة خطرة، بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر حادث تصادم على طريق" دكرنس – المنصورة"، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – المنصورة" أمام قرية كفر القباب.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص فيما أصيب 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام.

قال مصدر طبي مسئول لـ" الوطن"، إن مشرحة مستشفى دكرنس العام استقبلت 3 جثث لأشخاص كانوا في الحادث مقيمون في "بني عبيد، ودكرنس وقرية ديرب الخضر"، وهم: فاطمه إبراهيم محمود سالم 35 سنة، من قرية ديرب الخضر، ومحمد رمضان رشاد، 40 سنة دكرنس، وأحمد محمد عبد الحميد المتولي شحاتة 36 سنة من بني عبيد.

وأضاف، أن المصابين في الحادث هم: "أحمد رشاد عبد الحميد، 53 سنة من منية مجاهد، ومحمد إبراهيم السيد مصطفي 25 سنة من ديرب الخضر، وسلوى إبراهيم محمود أحمد سالم 50 سنة ديرب الخضر، وسارة إبراهيم شعبان محمد 21 سنة دكرنس، وذكري حسن سعد حسن 21 سنة دكرنس، وأحمد حمدي لطفي 26 سنة، بالإضافة إلى 4 آخرين كانت إصاباتهم بسيطة.

وأشار المصدر إلى أن 5 مصابين جرى تحويلهم من مكان الحادث إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لخطورة حالتهم، و5 آخرين بهم كدمات وإصابات بسيطة جرى علاجهم في مستشفي دكرنس وتصرح لهم بالخروج.

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام قرية كفر القباب، نتيجة الإصلاحات التي تجري على الطريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.