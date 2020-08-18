وزير النقل عن حادث معدية دمشلي: تواصلت مع الرئيس وأمر بإلغاء المعديات

علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على حادث معدية دمشلي، بكوم حمادة، والتي راح ضحيتها 5 أفراد، قائلًا: "ضافر المواطن المصري غالي علينا جدا مش روحه بس"، موضحًا أنه تواصل فور علمه بالحادث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمره الرئيس بإلغاء كل المعديات البدائية، "قالي انت مستنى إيه.. ده قرار وشوف هتعمل مكانها إيه".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه تم الاستقرار على أن المعديات التي تقوم بخدمة قرية عدد سكانها أكثر من 10 آلاف فرد يتم إحلال مكانها كوبري خرساني، وتم التواصل مع كل المحافظين على مستوى الجمهورية لإبلاغهم بذلك.

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أنه تلقى طلبات عديدة من مختلف المحافظات بشكل معديات تخدم قرى عدد سكانها أكثر من 10 آلاف فرد، وتم حصر المبالغ المالية اللازمة لتطوير ذلك، "التكلفة كانت 10 مليارات جنيه، أخذنا أوامر بالتعامل مع المعديات الأكثر خطورة، خاصة في القرى غير المخدومة، لاقينا فيه في الرياح البحيري 23 قرية مفيش عليهم سوى 8 كباري فقط، وهناك 18 قرية غير مخدومة ويتعاملوا بالمعديات".

وأوضح الوزير أنه يتم التعامل مع 15 قرية، وتم التخطيط لعمل 15 كوبري، وهذا سيكلف الوزارة مليارا ونصف المليار جنيه، "اتصلت بالرئيس وسكت قالي يا كامل محتاج فلوس، اعتبرها معاك واعتبر التصديق على الفلوس دي معاك واشتغل من بكرة الصبح، وبالفعل طلعنا لجنة وعملنا معاينة وخطوة خطوة سيتم الانتهاء من كافة المعديات البدائية".

وعندما وجه الإعلامي له الشكر على الهواء، رد قائلا: "محدش يشكرني أنا، اشكروا صاحب القرار اللي اتخذ القرار فوري على الهواء".