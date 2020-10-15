"القباج" توقع بروتوكولا لإنشاء وحدة تضامن اجتماعي بجامعة الأقصر

وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بروتوكولا تعاونيا، بين الوزارة والجامعة، يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك توجها سياسيا لإحداث تغيير مجتمعي حقيقي، من أهم ركائزه إيجاد شكل من أشكال الحوار مع الشباب، وحثهم على المشاركة في العمل التطوعي والعام، مشيرة إلى أنه من أجل ذلك جاء توجه الوزارة لتحقيق التضامن الاجتماعي بينها وشباب الجامعات، من خلال عدد من المحاور أهمها التمكين الاقتصادي لطلاب الجامعات، عن طريق تقديم قروض ميسرة للمساعدة في إكمال سنوات الدراسة الجامعية، والبدء في عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع تقديم الدعم الفني ودراسات تسويقية وافية من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى محوري بناء الإنسان والمشاركة المجتمعية وتنمية الخبرات.

وأضافت الوزيرة، أن "التضامن" ستسهم من خلال الوحدة وعدد من البرامج الاجتماعية الأخرى، في دعم الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية وطلاب الجامعات، من فئة متحدي الإعاقة.

وأعلنت جامعة الأقصر، انتهاء إجراءات الكشف الطبي اليوم، للطلاب المتخلفين عن أداء الكشف الطبي بكلياتها المختلفة.

جدير بالذكر، أن جامعة الأقصر بدأت إجراءات الكشف الطبي منذ السبت الماضي، وخصصت اليوم الخميس، لإجراء الكشف الطبي بإلادارة الطبية بالجامعة للطلاب المتخلفين عن مواعيد أداء الكشف الطبي بكلياتهم.

واتخذت الجامعة التدابير الوقائية والاحترازية كافة، قبل وفي أثناء عملية الكشف الطبي على الطلاب، حرصا منها على سلامة أبنائها الطلاب.

في سياق متصل، أعلنت جامعة الأقصر بدء تفعيل الدراسة بنظام الانتساب العام بكلية الألسن، تحت رعاية رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية.

وأوضحت الجامعة، أن التفعيل للعام الجامعي الجديد 2020-2021، للحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات المصرية والمعاهد العليا، ويستمر التقديم حتى 17 أكتوبر الجاري، علي أن تطبق القواعد الخاصة بدفع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة باللائحة، والمقررة بنظام الانتساب العام، ويتم التقديم بإلادارة المركزية لشؤون الطلاب بمبني الجامعة المركزي.