في خطوات.. الاشتراك بمزاد جمارك السيارات لـ51 "لوط" وارد من الخارج

تقام جلسة المزاد العلني، المقررة لبيع 51 سيارة واردة من الخارج بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، في الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.

وخلال السطور التالية، خطوات التقديم في المزاد والذي تنعقد جلسته بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، ومنها:

- شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد (بمبلغ 400 جنيه) بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والكائنة بـ7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، والمتفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

- تسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد.

- على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من سيارة (لوط) دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في (اللوط الثانى) ويتم وضع وصل تأمين لكل سيارة (لوط) على حده.

- يجب سداد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد.

وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.

ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة؛ كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال عشرون يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى 5 أسابيع.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء؛ ويتم تسليم السيارات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .

وعلى المتزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.