حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يؤثر تقلب الحالة المزاجية لمواليد برج العقرب على الحياة الشخصية والعملية، بالإضافة إلى الشخصية المرحة التي يمتلكونها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تميل للتأمل، ويساعدك ذلك على تحديد المشاكل وأسبابها، وينصحك الفلك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر الجديد يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، ومن المهم أن تأخذ قسطًا وافرًا من الراحة، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.