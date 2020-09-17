مدير أمن المنوفية يتابع تقديم مرشحي "النواب" المحتملين لأوراقهم

تفقد اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، محكمة شبين الكوم الكلية، لمتابعة عملية تقديم المرشحين لمجلس النواب لأوراقهم في أول أيام فتح باب الترشح، كما تفقد الخدمات الأمنية في محيط المحكمة.

ويشهد محيط محكمة شبين الكوم، تواجدًا أمنيًا مكثفًا لضباط وأفراد الشرطة، بسبب تزاحم أعداد كبيرة من المرشحين وأنصارهم للدفع بأسبقية تقديم أوراق الترشح للحصول علي الأرقام الأولى فى كشوف الانتخابات.

الجدير بالذكر، أن محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بدأت صباح اليوم في استقبال طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لإنتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن محافظة المنوفية، وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.