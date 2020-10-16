كيف دعمت الأحزاب مرشحيها على المقاعد الفردية بالأقصر؟

واصلت الأحزاب السياسية دعم مرشحيها على مقاعد الفردى فى انتخابات مجلس النواب التى تنطلق نهاية أكتوبر الجاري في الأقصر وعدد 13 محافظة أخرى من محافظات الجولة الأولى.

وتشهد محافظة الأقصر منافسة حامية على صعيد المقاعد الفردية خاصة بين حزبي مستقبل وطن والحزب الشعبي الجمهوري عبر 3 دوائر ضمت جميعها 75 مرشحا يتسابقون على الظفر بمقاعد المحافظة الـ3 بمجلس النواب في دورته الجديدة.

ووضع حزب مستقبل وطن خطة عامة لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية بالأقصر خاصة في ظل وجود دوائر انتخابية مفتوحة يتنافس عليها أكثر من مرشح باسم الحزب ودوائر أخرى مغلقة يتنافس مرشحين فقط من الحزب على عدد المقاعد.

عمر شوقي، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن أمانة الأقصر، قال إن الحزب فى الدوائر الانتخابية المفتوحة لا يزال يدعم جميع مرشحيه ويقف على مسافة واحدة بينهم، ويحث المواطنين على اختيار الأفضل والأصلح منهم، ومن له شعبية أكثر سوف يأتى به الصندوق، مشيرًا إلى أن الحزب لجأ إلى ترشيح 4 مرشحين على 3 مقاعد وكذلك على المقعدين بسبب كثرة الكفاءات لديه في الأقصر وكان ذلك أحد الحلول لإرضاء الأعضاء.

وأضاف شوقي لـ"الوطن": «الحزب لديه تنظيم منتشر على مستوى المحافظة وحقق نتائج قوية وسيدعم جميع مرشحيه عن طريق عمل مؤتمرات جماعية لهم داخل كل مركز ومحافظة، والمشاركة فى الدعاية الانتخابية».

واستكمل: «ستقوم أمانة المحافظة والمراكز بالتواصل مع القيادات التنفيذية والشعبية لحل جميع المشكلات التى من الممكن أن يتعرض لها المرشحون، وتجهيز سيارات نقل للناخبين وإخراج أرقام اللجان الفرعية للمواطنين عن طريق أجهزة اللاب توب المخصصة لذلك، وتجهيز مندوبين فى كل اللجان للحزب».

من خلال المتابعات حسب مجلس مدينة الأقصر فإن مرشحي الحزب التزموا بكل تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنه من المتوقع أن يكون عدد الحضور في انتخابات مجلس النواب أضعاف انتخابات مجلس الشيوخ وذلك لكثرة عدد المرشحين وطبيعة المجالس النيابية.

ومن جانبه، قال جمال عبدالصادق، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالأقصر على أن الحزب يوفر الدعم اللوجيستي لمرشحيه على المقاعد الفردية قبل وأثناء العملية الانتخابية في الأقصر بصفة خاصة وفي جميع المحافظات بصفة عامة.

وأشار "عبد الصادق" إلى أن الحزب شارك في الدعاية الانتخابية للمرشحين سواء من توفير اللافتات الدعائية أو بإعداد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لدعم مرشحيه والتعريف ببرنامجهم الانتخابي.

ونوه القيادي بالحزب إلى أنه سيتم التنسيق مع المرشحين وأمانات المحافظات والمراكز لعمل مؤتمرات جماهيرية تحث على دعمهم، موضحا أنه سيتم التنسيق على الدوائر المغلقة.

في ذات السياق، قال الدكتور محمد سلطان، مرشح فردي عن حزب الغد، إن لجنة الانتخابات بالحزب تقدم دعما عينيا للمرشحين على المقاعد الفردية وليس نقديًا، من بين ذلك توفير لافتات وملصقات ومنشورات، بالإضافة إلى إقامة مؤتمرات ومركز لدعم المرشحين بحضور عدد من القيادات المركزية السياسية للحزب.

وتابع أن الحزب دشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعى لعرض برنامج الحزب وبرنامج كل مرشح على حدة، مشيرًا إلى أن الحزب لديه ثروة بشرية يعتمد عليها في حملة طرق الأبواب لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات والتصويت لمرشحى الحزب.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت تصميم عدد من شباب مركز ومدينة الطود، عددا من اللافتات بقرى المركز، منددين فيها باستخدام ما أسموه بالمال السياسي في الانتخابات البرلمانية عبر لافتات بعثوا فيها رسالتهم لتنتشر في أرجاء المركز. وأكد الشباب أنه من المفترض على النخب السياسية والأحزاب والمرشحين بمنع استخدام المال السياسي لجذب الناخبين وإقناعهم بالتصويت لمرشح معين عبر استخدام المغريات المادية، ومنها المال المباشر الذي يدفع بطريقة ما للتأثير على تصويت الناخب.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.