إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال أشقاء، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينه بالطريق الصحراوي الشرقي، قرب نزلة بياض العرب اتجاه بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحافظة الجامعي، لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي قرب نزلة بياض العرب، ووجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

كما وجه مدير أمن بني سويف، برفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتبين أن المصابين هم: فتحي علي محمود، 55 عاما، مقيم بمحافظة المنيا، سائق، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجروح وكدمات متفرقة، وحسين جمال عبدالرحمن، 23 عاما، عامل، مقيم بمحافظة المنيا، مصاب جروح وكدمات متفرقة، ورانيا صالح صديق، 32 عاما، مقيمة بالمحافظة، مصابة جروح وكدمات متفرقة، و إنجي إسحاق مكرم، 12 عاما، مقيمة بالمحافظة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة.

كما أصيب في الحادث، مارسيل إسحاق مكرم، 6 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، ورومانده إسحاق مكرم، 3 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.