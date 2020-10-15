استعمله لغرض خاص.. إحالة "سائق لودر" بوحدة محلية في بني سويف للتحقيق

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بإحالة أحد العاملين بالوحدة المحلية لمركز ناصر، إلى التحقيق، بناء على التقرير الذي عرضه محمد جبر، معاون المحافظ لشؤون القرى.

ورصدت اللجنة خلال مرورها الميداني بمركز ناصر، استخدام أحد العاملين "سائق بالوحدة المحلية"، لودرا تابعا للوحدة المحلية، في أعمال تسوية قطعة أرض خاصة بأحد المواطنين بعزبة معتوق.

وأوضح "جبر"، أن اللجنة قامت بعمل محضر إثبات، وتضمينه في تقرير نتائج الزيارة، ووجه رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، لحين انتهاء التحقيق معه.

وأشار معاون المحافظ لشؤون القرى، إلى أن محافظ بني سويف شدد على المتابعة الميدانية المستمرة، ومراجعة استعمال معدات الوحدات المحلية كافة وخطوط سيرها، مشددا على أنه لا تهاون في أي إهدار للمال العام، وتعطيل مصالح المواطنين.

يذكر أن لجنة شؤون القرى، شكلها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف؛ لمتابعة مستوى الخدمات بالقرى، ورصد احتياجات ومتطلبات التنمية بها، وتحقيق الانضباط وانتظام الخدمات، من خلال رصد المخالفات وتطبيق القانون، وتواصل اللجنة تنفيذ برنامج ميداني، يستهدف كل القرى والعزب على مستوى المحافظة.