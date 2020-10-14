أهله برروا فعلته.. أمن بني سويف يضبط شاب تحرش بجارته خلال ركوبها دراجة

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، القبض على شاب، لاتهامه بالتحرش بفتاة جامعية "جارته" في أحد الشوارع بمدينة الواسطى شمال بني سويف، عقب تقدمها ببلاغ إلى مركز شرطة الواسطى.

وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من " فاطمة . د " 19 عام، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الآداب، تقيم بمدينة الواسطى، تتهم فيه شابا من أحد جيرانها يدعى " م . ع " بالتحرش بها، بملامسته اجزاء حساسة من جسدها أثناء قيادتها دراجتها الهوائية قرب منزلها.

ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة وضبط المتهم والتحقيق معه، حيث انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الواسطى، من ضبط الشاب.

من جانبها، قالت المجني عليها "تعودت قبل السابعة صباحا النزول بدراجتي الهوائية لشراء طعام الإفطار وأي مستلزمات تخصني، وأهل المنطقة يشاهدونني باستمرار ومنهم من يتقبل فكرة أن تقود الفتاة الدراجة ومنهم عكس ذلك، إلا أنه خلال آخر مرة فوجئت أثناء نزولي من المنزل وقيادتي الدراجة، بجاري واقفا أمام باب البيت، وقادما خلفي فطالبته بالعودة إلا أنه برر تواجده معي بقوله "خايف عليكي من الكلاب".

وتابعت: "اتصرفت عادي، واستقليت الدراجة وفوجئت به يتحرش بي، والحقيقة إن الموقف لم يكن سهلا علي نهائيا".

وقالت: "كنت أتخيل ان هناك تحرش لفظي أو تحرش بالنظرات، لكن تحرش جسدي، لم أتخيله، وقولت بيني وبين نفسي مش هسكت وعلى الأقل هكلم أهله وأشتكي من تصرفه وياخدوا موقف معاه، وهو اتجرأ عليا لأنه تخيل إني مش هقدر أخد حقي، ولما إشتكيت لأهله برروا فعلته، وقالوا كان بيسندني عشان كنت هقع إلا إن توفيق ربنا إن في فيديو باللي حصل كله".