مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي سير بصحراوي بني سويف الشرقي

لقي تبّاع مصرعه، وأصيب 4 آخرون في حادثي سير بالطريق الصحراوي الشرقي، مساء الثلاثاء، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي.

الحادث الأول، والذي نتج عن تصادم 3 سيارات نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي قرب كافيتريا السوهاجي، أسفر عن مصرع تبّاع، وإصابة سائق.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية الأمن، بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي قرب كافيتريا السوهاجي.

ودفع المرفق بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة تبّاع ومصرع السائق.

وتبين أن المصاب يدعى، عبد الله منصور حسين، 30 عام، مقيم شبرا الخيمة، سائق، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس حوالي 10 سنتيمتر، وجرى نقله لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، وان المتوفى هو محمد عبده سباق، 22 عام، مقيم محافظة أسيوط، تبٍاع، وجرى نقله لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، أمام مصنع حديد المصريين بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أن المصابين هم: محسن عبده أحمد، 67، مقيم محافظة بورسعيد، بالمعاش، مصاب اشتباه كسر بالحوض والفقرات العنقية، ومحمد رضا محروس، 70 عام، ضابط شرطة بالمعاش، مقيم محافظة بورسعيد، ومصاب اشتباه كسر بالضلوع، وشادى محمد رضا محروس، 45 عام، ضابط شرطة، مقيم محافظة بورسعيد، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.