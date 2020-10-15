إصابة 6 أشخاص بينهم راعي كنيسة في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب 6 أشخاص، بينهم راعي كنيسة، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب انقلاب سيارة ملاكي أمام تحويلة الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي، قبل مدخل بنى سويف، في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والمنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي قرب تحويلة الشيخ فضل، أسفر عن انقلاب سيارة ملاكي ووجود إصابات.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل التابعة لمحافظة المنيا، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف مدير المستشفى.

وتبين أن المصابين هم: عازر جنيدي أرمنيوس، 58 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، وهاني بارسي ناجي، 40 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب اشتباه كسر باليد اليسرى، ورؤف وديع رملة 56 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب كدمات وسحجات، القس سام بالملاد رأفت، راعى كنيسة، 60 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وطلعت نادى رملة، 62 عاما، مقيم محافظة أسيوط، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومينا رأفت ناجي، 25 عاما، مقيم محافظة أسيوط، صيدلي، مصاب جرح بالفم حوالى 3 سنتيمترات.