رسائل وزيرة الهجرة في تأبين رجل الأعمال فريد خميس: كان شخصية متواضعة

حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على المشاركة في حفل تأبين رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، بمقر الجامعة البريطانية، وشاهدت الكثير من المصريين يحضرون جنازته، ولفت نظرها وهي تتابع الجنازة والعزاء حضور العمال، ويرصد التقرير التالي رسائل وزير الهجرة:

* تنظم وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، سلسة مؤتمرات "مصر نستطيع"، حيث عقدت 5 نسخ، وأوصى الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، بأن يكون عنوان المؤتمر المقبل عن ملف الصناعة، تنفيذا لوصية الراحل الفريق محمد العصار.

* سيتم تكريم الراحل محمد فريد خميس خلال المؤتمر المقبل "مصر تستطيع بالصناعة".

* مارس 2019 تلقت دعوة من الراحل محمد فريد خميس لزيارة الجامعة البريطانية وتم عقد اجتماع، وكان الهدف من الاجتماع هو إيمانه بالمصريين بالخارج.

* بحثنا تطوير وسائل التواصل معهم، وتم مناقشة الأساليب الحديثة لتطوير وسائل التواصل.

* مبادرة "اتكلم مصري"، تم اقتراحها مع الراحل محمد فريد خميس، وأعرب عن إعجابه بالمبادرة التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة بين الوزارة والجامعة لبحث العمل في إطار المبادرة.

* أهداها سجادة من صنع "النساجون الشرقيون" منسوجة بصورة العائلة المقدسة، كما أهداها السيرة الذاتية للقديسة دميانة باللغتين الإنجليزية والفرنسية

* قام بترميم الدير الخاص بالقديسة دميانة في بلقاس.

* أنه مصري محب لوطنه، وفي مصر لا يوجد فرق بين أبناء الشعب المصري.

* إنه شخصية ذات قامة كبيرة ومتواضعة وفريدة.

وعمل رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".