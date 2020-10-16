18 مليون تلميذ يبدأون العام الدراسي الجديد وسط إجراءات كورونا غدا

ينطلق صباح غدًا السبت الموافق 17 أكتوبر الحالي، ماراثون العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تستقبل نحو 53 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية ما يقرب من 18 مليون تلميذ بمختلف المراحل التعليمية.

واستعدت المدارس للعام الدراسى الجديد، بوضع جداول الحضور موزعة على عدد أيام الأسبوع، بحد أقصى يومين لكل صف دراسي، و4 أيام بالنسبة للطلاب في الصفوف الأولى والتي يصعب تطبيق التعلم عن بعد على هذه الصفوف.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن جميع المدارس بمختلف المحافظات، ركزت على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل وبحرفية، حرصًا وحفاظًا على سلامة وصحة التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير التعليم لـ"الوطن"، بأنه تم تخصيص غرف عزل في المدارس وإعادة توزيع التلاميذ على الفصول والمقاعد لحدوث تباعد بين التلاميذ أثناء جلوسهم في الفصول، إضافة إلى التعقيم وتوفير أدوات تطهير لاستخدامها بشكل مستمر، مؤكدًا أن الدراسة انطلقت فى عدة مدارس دولية حكومية وخاصة، وحتى الآن الأمور تسير بشكل طبيعي دون مشاكل مع المتابعة المستمرة مع وزارة الصحة.

وأشار، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة ستتابع سير اليوم الدراسي بمختلف المدارس لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات عدة سيتم تطبيقها حال حدوث أي أزمات من شأنها تهديد اليوم الدراسي.

وشدد وزير التعليم، على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول وفي فناء المدرسة، إضافة إلى التزام جميع التلاميذ في الصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن مجموعات التقوية اختيارية لجميع التلاميذ وليست إجبارية.