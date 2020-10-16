40 ألف سيدة تشارك في الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالقليوبية

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن انتهاء المرحلة الأولي للحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، مشيرا إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ40.295 سيدة، منهم 26506 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى 13789 سيدة منتفعة بخدمات الصحة الإنجابية، مثل كشف النساء ومتابعة الحمل والباطنة وأشعة السونار.

وأشار "الطباخ" في تصريح له اليوم، إلى أن المرحلة الأولى انطلقت تحت شعار "حقك تنظمي"، التي بدأت اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري، وحتي منتصف الشهر، في 6 إدارات صحية، وهي "كفر شكر، وشبرا شرق، والقناطر، وقليوب، والعبور، وطوخ"

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن الحملة تأتي نظرا للزيادة السكانية، وزيادة عدد المواليد، وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية، وتعليمات وزيرة الصحة، وقطاع السكان وتنظيم الأسرة، تحت رعاية المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.

وأشارت الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية، إلي انطلاق المرحلة الثانية، اعتبارا من 18 وحتى 22 أكتوبر الجاري، في ٥ إدارات، وهي: "الخانكة، وبنها، وشبين القناطر، وشبرا غرب، وقها"، من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية؛ بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة، وكل الخدمات المقدمة مجانية .

وأضافت الدكتورة نوال، أنه يصاحب الحملة المبادرة الإعلامية "أيامنا أحلى"، والتي تختص بالإعلام، وعقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية؛ للتوعية بالصحة الإنجابية، ووسائل تنظيم الأسرة، والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات، مع التصدي لجميع الشائعات، التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

وفي وقت سابق، تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الوحدة الصحية بقلما، التابعة لمركز ومدينة قليوب، لمتابعة مبادرتي الأمراض المزمنة وتنظيم الأسرة.

وأكد "الهجان" على تمام استعداد الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية، لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان، مضيفا أن الحملة تتم من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية، خلال جولته بالوحدة الصحية، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة، وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج.