الهجرة تبدأ تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالبدء في تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب الحرفي للشباب لتوفير البدائل الآمنة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

ويشمل المشروع على:

* انطلاق فعاليات التدريب بمحافظة الغربية طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبالتعاون بين مؤسسة "مهنة ومستقبل" للتنمية.

* الاهتمام بتنمية الشباب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”

* توفير فرص تدريب وتأهيل وطرح فرص عمل مع الشركاء وريادة الأعمال

* تدريبات حرفية وفنية بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

* التدريب الحرفي يشتمل على صناعة المشغولات الجلدية، ومجالات السياحة والفندقة لعدد 900 شاب وفتاة من المستهدفين في حملة "مراكب النجاة".

* خطة العمل والتدريب تشتمل على تقسيم الشباب إلى فرق تدريبية على مختلف التخصصات،

* تم تدريب 300 شاب وفتاة على مجال السياحة والفندقة، و600 شاب وفتاة على صناعة المشغولات الجلدية.

* تهدف مبادرة "مراكب النجاة" إيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم

* إعطاء الشباب قروضا حسنة لبدء المشروعات الخاصة بهم.

* هدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها لها رسائل عديد بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة

* توفير مليون جنيه لكل محافظة من المحافظات المستهدفة في إطار مبادرة مراكب النجاة لدعم مشروعات الشباب في تلك المحافظات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وجدير بالذكر أن زيارة وزيرة الهجرة إلى المنيا كانت رابع محطة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بدأتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعقد أولى الدورات التدريبية لعدد من الشباب والفتيات والسيدات، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.